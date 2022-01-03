SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

Son Dakika Haberi… Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanacak olan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli olacak. Bu noktada, milyonlarca emekli, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emeklide 2 bin TL altına 500 lira eşit zam ve Memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin önemli detaylar var. Peki, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri