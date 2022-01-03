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Haberler Yaşam SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:23

SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

Son Dakika Haberi… Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanacak olan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli olacak. Bu noktada, milyonlarca emekli, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emeklide 2 bin TL altına 500 lira eşit zam ve Memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin önemli detaylar var. Peki, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaşı saatler içerisinde belli olacak. Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklanacak. Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşecek. Bu noktada, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. İşte Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

SON DAKİKA | MEMUR VE EMEKLİSİNE REFAH PAYI

Memur, işçi, emekliye yapılacak maaş zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık verisiyle netleşecek. Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışan, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.

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SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.

SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

Enflasyonun daha yüksek çıkması halinde bu zam yüzde 20'ye ulaşırken, seyyanen artış da seçenekler arasında bulunuyor.

SON DAKİKA: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri

SON DAKİKA | 2022 ZAMLI MEMUR MAAŞI 15 OCAK'TA HESAPTA OLACAK

Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

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