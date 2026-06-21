SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! "Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı"

Bu yol ve zaman açısından çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara ve düşünenlere, mühendislerimize emeklerinden dolayı bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Yerli ve milli teknolojimiz ile dünya standartlarına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."