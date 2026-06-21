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Haberler Yaşam SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! "Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı"
Giriş Tarihi: 21.06.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 06:55

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! "Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı"

Son dakika haberi: Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimlerini paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Mustafa KAYA
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SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Son dakika haberi: Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışı coşkuyla karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışın ardından ilk seferde yolculuk yapan vatandaşlar SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Halkalı-Gayrettepe arası süreyi 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşların takdirini topladı. Başkan Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimleri paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

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SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

"YILLAR SONRASINI PLANLAYAN DEVLET AKLI"

Cem Taşpınar: "Bayrampaşa'da oturuyorum. Kızım otizmli, eğitimi için Halkalı'ya geliyorum. Ayrıca kızımın sosyal gelişimi açısından isteklerini de hızlı metro seferleri ile karşılamış oluyorum. Kızım metroya bindiği zaman heyecanlanıyor. Halkalı-Arnavutköy etabının açılışı bizim için çok avantajlı oldu.

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SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Otobüslere gerek kalmadan daha hızlı ulaşacağım. Ayrıca treni ve metroları kullanıp kızımı da gezdirmiş oluyorum. Havalimanına daha kısa sürede gidebileceğiz. Metro hizmetleri insanların zamandan ve saatten tasarruf yapmasını sağlıyor. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Vatandaş için kim hizmet yaparsa ona minnettar oluruz. Yapılan hizmetleri eleştirmek yerine anlamaya çalışmak gerekir. İstanbul kuzeybatıya doğru genişliyor. Nüfus her geçen gün yoğunlaşıyor. Bu yıllar sonrasını planlayan devlet aklıdır. Saygı duymak ve gururlanmak gerekir."

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

"MOSKOVA GİBİ"

Vefa Lisesi öğrencisi Kıvanç Türkmen: "Halkalı'da oturuyorum. Marmaray'ı ve Hacıosman Metro Hattını kullanarak okula gidip geliyordum. Artık bu metro ile daha kısa zamanda ulaşacağım için büyük faydası olacak. Metroların birbirlerine bağlanması seyahatlerimizi rahat ve kısa sürede yapmamızı imkan tanıyor.

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Halkalı'dan Yıldız-Mahmutbey arası tıpkı Moskova'daki gibi metro ağı ile donatılması çok güzel. Şehir merkezi ile çevresini birbirine bağlıyor. Bu hatlarda sefer sayılarının arttırılması daha da avantajlı olacaktır. Özellikle havalimanında gece seferlerinin olması çok önemli. Geç saatlerde yolculuk yapanlar mağdur olmazlar. Çünkü otobüs seferleri 24:00'dan sonra çalışmıyor. O yüzden metro kolaylık olur."

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

"GURUR YAŞIYORUZ"

Mehmet Cebe: "Başakşehir'de oturuyorum, genelde Marmaray'ı kullanıyorum. Bu metronun da bu ağlara entegre edilmesi çok iyi oldu. Olimpiyat köyüne ve havalimanına 45 dakikada giderken metroyla 15 dakikada gidebileceğim.

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Bu yol ve zaman açısından çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara ve düşünenlere, mühendislerimize emeklerinden dolayı bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Yerli ve milli teknolojimiz ile dünya standartlarına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

"GÖRMEK İÇİN MALTEPE'DEN GELDİM"

Ant Yurtsever: "Maltepe'de yaşıyorum. Sırf bu hizmeti görmek için geldim. Yerli metroyla 120 kilometre hıza ulaşmak çok gurur verici bir olay. İstanbul Havalimanı'na gidip gelmek daha kolay hale geldi."

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

"TRAFİĞİNİ YÜKÜNÜ AZALTACAK"

Oğuz Keser: "İstanbul Havalimanı'nı çok insan kullanıyor. Bu metro bağlantısı yolculuğa ve trafiğe çok ivme kazandırıyor. Emeği geçenlere binlerce teşekkür ediyoruz.

SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı

Bu tip hizmetler çok önemli laf değil icraat gösterilmesi halkın mutluluğunu arttırıyor. Hayatımızdan zaman çalımının önleneceği, İstanbul'un trafik yükünün azaltacak bir gelişme. Bu hizmeti sağlayanlar çok önemli bir hizmet vermekte."

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE

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