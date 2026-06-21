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SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! "Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı"
Giriş Tarihi: 21.06.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 06:55
SON DAKİKA | En hızlı ve en uzun metro hattına vatandaşlardan tam not! "Yıllar sonrasını planlayan devlet aklı"
Son dakika haberi: Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimlerini paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.