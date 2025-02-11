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SON DAKİKA | Enes Güran'ın avukatından flaş iddia! Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'a para mı verdi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:59
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, itiraz süresinin dolduğu gün yani bugün Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Enes Güran için avukatı istinafa başvuru yaptı. Avukat Mustafa Demir, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu 29 sayfalık dilekçe Enes Güran'ın önce tahliyesine ardından da beraatına karar verilmesini talep etti. Avukat Demir dilekçesinde, sanık Nevzat'ın olay öncesi özellikle Narin'in güvenini kazanmaya dönük para verdiğine dikkat çekti.