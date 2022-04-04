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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:05

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri takibi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mart ayı verisi kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile ilgili "Enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranırken gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bilindiği üzere; Şubat'ta enflasyon yüzde 54.44, kira artış zamanı gelenler için de zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. Şimdi ise 2022 Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. İşte enflasyon rakamlarında son durum.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

Nisan ayının ilk haftası ile birlikte Mart ayı enflasyon rakamları da araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 3 Nisan Pazar gününe denk geldiği için 2022 Mart ayı verileri bugün belli olacak. Hal böyle olunca; "Enflasyon rakamları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan; enflasyon oranlarının belli olmasının ardından kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak. 2022 Mart ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te!

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Ancak 3 Nisan Pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

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SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

UBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

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