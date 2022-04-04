Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri takibi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mart ayı verisi kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile ilgili "Enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranırken gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bilindiği üzere; Şubat'ta enflasyon yüzde 54.44, kira artış zamanı gelenler için de zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. Şimdi ise 2022 Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. İşte enflasyon rakamlarında son durum.