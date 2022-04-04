Haberler Yaşam SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:05

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta? 2022 Mart enflasyon oranı/rakamları için gözler TÜİK’te!

Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri takibi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mart ayı verisi kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile ilgili "Enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranırken gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bilindiği üzere; Şubat'ta enflasyon yüzde 54.44, kira artış zamanı gelenler için de zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. Şimdi ise 2022 Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. İşte enflasyon rakamlarında son durum.