Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki
Giriş Tarihi: 11.05.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:19

SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde eski sevgilisi Buket Y.'yi (49) evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle 'Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun'a (50) Mahkeme Başkanı tepki gösterdi. Öte yandan; Savcının tahliyesini talep ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

DHA
SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

Son dakika haberi! Olay, 22 Mayıs 2023'te Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı.

SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

YANINDA GETİRDİĞİ BIÇAKLA SALDIRDI

Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y., aynı yıl 6 Haziran'da taburcu edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

Murat Dursun hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun savunmalarında, dini nikahla birlikte yaşadığı Buket Y.'nin kendisini aldattığını, bununla ilgili videolar ve mesajların kendisine gösterildiğini öne sürdü.

SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

'CİNSEL İÇERİK GÖSTERDİYSEM BANA NİYE SALDIRMAMIŞ'

Davanın 4'üncü duruşması Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Murat Dursun ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken Buket Y. gelmedi. Daha önce dinlenen ancak tekrar dinlenilmesi talep edilen tanık N.U. salona alındı. Sanık ile mesajlaşmadığını belirten N.U., Buket Y. ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Sanık avukatı tarafından sunulan mesajlar, tanığa okundu. Tanık mesajlaşmaları kendisinin yapmadığını söyleyerek, "Ben ona cinsel içerikli video gösterdiysem bana niye saldırmamış sürekli hedef değiştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Savcı, Murat Dursun'un 1 yılı aşkın süredir tutuklu olması, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimalinin bulunması ve delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçeleriyle tahliyesini talep etti. Buket Y.'nin avukatı Cenker Halat ise sanığın adliyeye ilk getirildiği günlerde gazetecilerin sorusuna verdiği 'Az bile yaptım pişman değilim' dediğini hatırlatarak, "İddia makamı bu eylemi az mı bulmuş da tahliye talep ediyor. Sanık imam nikahlı olduğunu beyan etse de ne zaman nikah kıyıldığını dahi söyleyememektedir. Sundukları mesajlarda da ayrıldıkları bellidir. Sanık hala müvekkil ve yakınlarıyla uğraşmaktadır, hangi koruma tedbiri müvekkili koruyacaktır. Müvekkilimin sanığa karşı hangi haksız eylemi vardır? Sanık sosyal medyadaki paylaşımlarla yaptığı eylemi anlatmıştır. Cezaevinden bile yaptığı şikayetlerle müvekkilime zarar vermeye çalışmıştır. Hangi tedbir müvekkilimin can güvenliğini sağlayabilir. Sanığın tahliye edilmemesi gerekir" dedi.

SON DAKİKA