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SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki
Giriş Tarihi: 11.05.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
13:19
SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde eski sevgilisi Buket Y.'yi (49) evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle 'Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun'a (50) Mahkeme Başkanı tepki gösterdi. Öte yandan; Savcının tahliyesini talep ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.