SON DAKİKA! Eski sevgilisine otoparkta dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme başkanından o caniye şok tepki

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Savcı, Murat Dursun'un 1 yılı aşkın süredir tutuklu olması, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimalinin bulunması ve delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçeleriyle tahliyesini talep etti. Buket Y.'nin avukatı Cenker Halat ise sanığın adliyeye ilk getirildiği günlerde gazetecilerin sorusuna verdiği 'Az bile yaptım pişman değilim' dediğini hatırlatarak, "İddia makamı bu eylemi az mı bulmuş da tahliye talep ediyor. Sanık imam nikahlı olduğunu beyan etse de ne zaman nikah kıyıldığını dahi söyleyememektedir. Sundukları mesajlarda da ayrıldıkları bellidir. Sanık hala müvekkil ve yakınlarıyla uğraşmaktadır, hangi koruma tedbiri müvekkili koruyacaktır. Müvekkilimin sanığa karşı hangi haksız eylemi vardır? Sanık sosyal medyadaki paylaşımlarla yaptığı eylemi anlatmıştır. Cezaevinden bile yaptığı şikayetlerle müvekkilime zarar vermeye çalışmıştır. Hangi tedbir müvekkilimin can güvenliğini sağlayabilir. Sanığın tahliye edilmemesi gerekir" dedi.