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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:21

SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

SON DAKİKA... Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kocaeli'de yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa'ydı. "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" sözüne inan Yaşa, evini 2 milyon 100 bin liraya sattı. Dolar ve altından oluşan birikimlerini de dolandırıcılara kaptıran Yaşa, başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı.

İHA
SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

Gölcük'te yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa dolandırıcıların ağına düştü. İddiaya göre, kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının, "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" sözleriyle dolandırıcılara inanan Bircan Yaşa önce emlakçıya gitti.

SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

Emlakçının yönlendirmesiyle aynı gün içinde ev, 2 milyon 100 bin liraya M.H.T. isimli şahsa satıldı. Yaşa, paranın bir kısmını dolar, bir kısmını havale bir kısmını ise altın olarak aldı. Eve gelen Yaşa'yı aynı dolandırıcı tekrar aradı. Çeşitli söylemlerle Yaşa tekrar harekete geçerek, parayı Gölcük'te maskeli bir şahsa teslim etti.

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SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

Ertesi gün ise aynı dolandırıcı talihsiz kadını aradı. Evde balta, keser olup olmadığını sordu. Dolandırıcının yönlendirmesiyle dolandırılan kadın, kaldırım taşıyla cep telefonunu paramparça etti. Karakola giden Yaşa, o isimde bir başkomiser olmadığını öğrendiğinde ise dünyası başına yıkıldı.

SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

Aynı emlakçı tarafından ev başka birine satılırken, yeni alan ev sahipleri ise Yaşa'yı arayarak çıkmasını istedi. Kardeşine sarılarak dakikalarca gözyaşı döken Yaşa, sokakta kalmaktan korkuyor.

SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

KENDİ KİMLİK BİLGİLERİNİ, EVİNİN FOTOĞRAFINI BİLE ATTILAR

Başından geçenleri anlatan Bircan Yaşa, "Ben bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini bana tanıttı. 'Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar' dedi. Bana kimlik numarası, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. Ben inandım, kafam çalışmadı, beynim durdu.