SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!

KENDİ KİMLİK BİLGİLERİNİ, EVİNİN FOTOĞRAFINI BİLE ATTILAR

Başından geçenleri anlatan Bircan Yaşa, "Ben bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini bana tanıttı. 'Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar' dedi. Bana kimlik numarası, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. Ben inandım, kafam çalışmadı, beynim durdu.