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SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:21
SON DAKİKA... Ev, dolar, altın… Dolandırıcılara tüm mal varlığını kaptırdı: Yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattı!
SON DAKİKA... Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kocaeli'de yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa'ydı. "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" sözüne inan Yaşa, evini 2 milyon 100 bin liraya sattı. Dolar ve altından oluşan birikimlerini de dolandırıcılara kaptıran Yaşa, başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı.