Son dakika | Fotoroman çetesine şafak operasyonu: Sosyal medyadan birbirlerine meydan okudular! Gözaltına alındılar

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUYUP SİLAH ATEŞLEDİLER

Ankara Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları silahlı paylaşımları inceleyerek kimliklerini deşifre etti. Şahısların adresleri takip altına alındı ve özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyon için hazırlık yapıldı.