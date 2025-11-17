Haberler
Son dakika | Fotoroman çetesine şafak operasyonu: Sosyal medyadan birbirlerine meydan okudular! Gözaltına alındılar
Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:29
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medyada silahla ateş ettikleri anları paylaşarak birbirlerine meydan okuyan "Fotoroman Çetesi" üyeleri tespit edilip takibe alındı; özel harekât timlerinin de katıldığı şafak vakti eş zamanlı operasyonda adreslere baskın yapıldı, evlerde aramalar gerçekleştirildi ve yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.