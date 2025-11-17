Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Fotoroman çetesine şafak operasyonu: Sosyal medyadan birbirlerine meydan okudular! Gözaltına alındılar
Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:29

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medyada silahla ateş ettikleri anları paylaşarak birbirlerine meydan okuyan "Fotoroman Çetesi" üyeleri tespit edilip takibe alındı; özel harekât timlerinin de katıldığı şafak vakti eş zamanlı operasyonda adreslere baskın yapıldı, evlerde aramalar gerçekleştirildi ve yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden silahla ateş eden ya da silahlı fotoğraflar paylaşan kişiler tek tek tespit edildi. "Fotoroman Çetesi" olarak adlandırılan grubun, paylaşımlarında birbirlerine meydan okudukları belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUYUP SİLAH ATEŞLEDİLER

Ankara Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları silahlı paylaşımları inceleyerek kimliklerini deşifre etti. Şahısların adresleri takip altına alındı ve özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyon için hazırlık yapıldı.

ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ ŞAFAK BASKINI

Yapılan eknik çalışmaların ardından düğmeye basıldı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde arama yapılarak delillere el konuldu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kişilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.