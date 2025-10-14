SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç olay! Hemşire hakkında kan donduran iddia: Tüküren hastasını iğne ile öldürdü

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 06:53

Son dakika haberi: Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. 3 yıl önce kazada dizi kırılan Abdürrezzak Baysal hastanede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Baysal'ın yattığı hastanede çalışan hemşirenin mahkemede anlattıkları kan dondurdu.

Son dakika haberi: Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal (27), dizinden yaralandı. Özel hastanede tedaviye alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Aile suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

BAŞKA HASTANIN İLACINI VURDULAR

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu.

Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi.

İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

SABAHA KARŞI ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı.

10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler.

Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" dedi.