SON DAKİKA | Gaziantep'te korkunç olay! Hemşire hakkında kan donduran iddia: Tüküren hastasını iğne ile öldürdü
Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 06:53
Son dakika haberi: Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. 3 yıl önce kazada dizi kırılan Abdürrezzak Baysal hastanede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Baysal'ın yattığı hastanede çalışan hemşirenin mahkemede anlattıkları kan dondurdu.