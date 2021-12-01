Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 Ocak zammını bekliyor. Yeni yılın gelmesine bir ay kala, Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç para olacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli zammında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, zam oranı ise yüzde 6.72 olarak belirlendi. Bu doğrultuda 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı son durum ne? İşte detaylar;