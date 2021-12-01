2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli zammının belirlenmesi için 1 aylık bir süre kalırken, gözler bu ayın üçünde açıklanacak olan enflasyon oranına çevrildi. Geride bıraktığımız 4 ayda yüzde 6.72'lik oran karşımıza çıkarken, zam oranının kesinleşmesi için iki aylık oran bekleniyor. Peki açıklanan oran doğrultusunda emekli zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı;

2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.