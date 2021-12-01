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Haberler Yaşam SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:31

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 Ocak zammını bekliyor. Yeni yılın gelmesine bir ay kala, Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç para olacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli zammında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, zam oranı ise yüzde 6.72 olarak belirlendi. Bu doğrultuda 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı son durum ne? İşte detaylar;

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli zammının belirlenmesi için 1 aylık bir süre kalırken, gözler bu ayın üçünde açıklanacak olan enflasyon oranına çevrildi. Geride bıraktığımız 4 ayda yüzde 6.72'lik oran karşımıza çıkarken, zam oranının kesinleşmesi için iki aylık oran bekleniyor. Peki açıklanan oran doğrultusunda emekli zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı;

2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2022 Ocak Emekli zammı belli oluyor! Bu yıl SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak

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