Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

Son dakika haberler: AK Parti'den gençler için önemli adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için indirimli, vergisiz teknoloji ürünleri projesi var. Kalıcı olacak olan bu ucuz teknoloji ürünü ile milyonlarca genç dünyayı ve gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak uygun fiyatlara bu ürünleri elde edebilecek.