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Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
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Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçim hazırlıkları kapsamında önemli adımlar ve duyurular yapmaya hazırlanıyor. Buna göre AK Parti, 2023 Haziran seçimleri için düğmeye bastı. 28 Ekim'de açıklanacak Vizyon Belgesi'nde, dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlerden emeklilere kadar her kesime yönelik projeler yer alacak. Özellikle gençler için hazırlanan çalışma vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışını içeriyor. İşte AK Parti'nin hazırlıkları