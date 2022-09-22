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Haberler Yaşam Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 07:01

Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçim hazırlıkları kapsamında önemli adımlar ve duyurular yapmaya hazırlanıyor. Buna göre AK Parti, 2023 Haziran seçimleri için düğmeye bastı. 28 Ekim'de açıklanacak Vizyon Belgesi'nde, dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlerden emeklilere kadar her kesime yönelik projeler yer alacak. Özellikle gençler için hazırlanan çalışma vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışını içeriyor. İşte AK Parti'nin hazırlıkları

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

Son dakika haberler: AK Parti'den gençler için önemli adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için indirimli, vergisiz teknoloji ürünleri projesi var. Kalıcı olacak olan bu ucuz teknoloji ürünü ile milyonlarca genç dünyayı ve gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak uygun fiyatlara bu ürünleri elde edebilecek.

Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

AK Parti, seçim beyannamesine ilişkin çalışmalarına hız verdi. Çalışmadaki proje ve uygulamalar belirlenirken, yaz boyunca vatandaş ile kucaklaşan AK Partili milletvekillerinin görüş ve önerileri de dikkate alınacak.

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Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

Çünkü milletvekilleri, vatandaşın nabzı ve beklentilerini rapor haline getirip parti genel merkezine sunmaya başladı. Çalışmaları süren belgede yer alması beklenen konular ve projeler şöyle:

Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.

Son dakika | Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

100'ÜNCÜ YIL VURGUSU: Beyannamede, 2023 yılının Cumhuriyet'in de 100'üncü yılı olduğuna vurgu yapılacak. "100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var" söylemi kullanılacak.



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