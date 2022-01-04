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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (4 Ocak 2022)
Giriş Tarihi: 04.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 15:54

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (4 Ocak 2022)

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel altın fiyatları listesi, değişken bir grafik sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 771 liradan işlem görürken tam altın ise 4 bin 952 liradan işlem görmektedir. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte 4 Ocak 2022 güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 4 Ocak 2022

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları uzun bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunurken, haftanın ikinci işlem gününde yükseliş eğilimi yaşıyor. Hal böyle olunca, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan altının gram fiyatı bugün 771 lira civarından işlem görüyor. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları (4 Ocak 2022)

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 4 Ocak 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 702,75

SATIŞ: 725,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.158,00

SATIŞ: 5.233,00

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SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 4 Ocak 2022

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.135,00

SATIŞ: 5.212,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 4.962,07

SATIŞ: 5.064,46

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 4 Ocak 2022

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.513,00

SATIŞ: 2.558,00

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SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 4 Ocak 2022

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.256,00

SATIŞ: 1.277,00

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