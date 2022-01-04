Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel altın fiyatları listesi, değişken bir grafik sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 771 liradan işlem görürken tam altın ise 4 bin 952 liradan işlem görmektedir. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte 4 Ocak 2022 güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları