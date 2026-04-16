SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 1 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 18:23
Son dakika haberleri... Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı. Öte yandan, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin hazırlanan 41 sayfalık görüntü inceleme raporu da dosyaya eklendi. Raporda Doku'nun 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerindeki hareketleri, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak incelendi.