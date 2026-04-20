Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...
Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:52

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan not ortaya çıktı. O notun soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi. İşte detaylar...

Ercan TOPAÇ
SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında yeni bri gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Gülistan Doku'nun öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan not ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in il merkezinde bulunan evine 26 Ocak 2022 tarihinde akşam 17:00 sularında bir not bırakıldı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Baro Başkanı Çetin, notu dönemin savcılarına iletti ancak bir gelişme olmadı. O not, şimdi yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Kapıya bırakılan notta "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Öte yandan, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreç başlatıldı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

BİR TUTUKLAMA DAHA

Ayrıca, Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi...

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

#GÜLİSTAN DOKU #TUNCELİ #SON DAKİKA

