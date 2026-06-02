Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gurbetçi kadına yatırım şoku! 5 milyona aldığı dairelere termal otel çöktü: Kilitlerini değiştirip...
Giriş Tarihi: 02.06.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 07:58

Son dakika haberi: İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı S.Ö.G'nin 2 yıl önce yaklaşık 5 milyon liraya Afyonkarahisar'da satın aldığı 2 dairenin, bir termal otel işletmesi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Kapı kilitlerinin değiştirildiği belirlenirken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

SENA UYANER
Son dakika haberi: S.Ö.G, "Özel mülk bana ait, tapulu devre mülk değil. 2 adet 1+1 dairem var. Benden habersiz 3'üncü kez kilitleri patlatılarak kullanılıyor. Bana hiçbir haber verilmedi, yönetim tarafından hiçbir tebligat yapılmadı" dedi. Mağdur avukatı Hande Begüm Baysal vatandaşlara uyarıda bulunarak; benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşların sessiz kalmaması, ellerindeki belge, kamera kaydı ve tüm delilleri muhafaza ederek hukuki haklarını aramalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Öte yandan Baysal, tapulu taşınmaz sahiplerinin bilgisi dışında gerçekleştirilen hiçbir işlemin hukuka uygun olmadığını vurguladı. Savcılık soruşturma başlattı.

Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı S.Ö.G, yatırım amacıyla yaklaşık 5 milyon liraya Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl mevkiinden satın aldığı iki adet 1+1 dairenin bir termal otel işletmesi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.
Antalya'da 2 yıl önce noterde tapu işlemlerini yapan S.Ö.G, bir kere gittiği dairelere kişisel eşyalarını bırakarak ayrıldı. Aradan geçen sürede mülklerine gitmeyen S.Ö.G'nin manevi çocukları daireleri ziyaret etmek istediğinde gerçeği öğrendi.

"TADİLAT VAR" DENİLİP İÇERİ ALINMADILAR

SABAH'a konuşan S.Ö.G; "Bize tadilat yapılacak denildiği için gidip kalamadık. Site görevlisini aradım, elektrik ve su olmadığını söyledi. Manevi kızlarım gittiğinde ise güvenlik tarafından 'tadilat var' denilerek içeri alınmamışlar" dedi. Kızlarının ısrarı üzerine site içerisinde inceleme yaptığını anlatan S.Ö.G, dairelerden birinin kapısının açık olduğunu gördüklerini belirterek, "Durumu sorduklarında 'Tuvalet sorunu oldu, size ulaşamadık, bu yüzden kilidi patlattık' demişler" diye konuştu.

"DAİRELERİ BİZE VERİN"

S.Ö.G, "Kızlarım daireyi satacağımızı söylemiş. Onlara 'Satamazsınız' demişler. Hatta aidattan muaf tutulmamız karşılığında daireleri kendilerine vermemizi istediklerini söylediler" dedi. Kamera kayıtlarıyla dairelerin başkalarınca kullanıldığının tespit edildiğini öne süren S.Ö.G, benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişi olduğunu da savundu.

"HEM KULLANAMIYORUM HEM AİDAT ÖDÜYORUM"

S.Ö.G, "Benim gibi 15-16 kişi daha olduğunu öğrendim. Kimseyi tanımıyorum ama aynı mağduriyeti yaşadıkları söyleniyor. Malımı ne satabiliyorum ne kullanabiliyorum. Bir de üstüne her ay aidat ödüyorum" dedi. Dairesinde bilgisi dışında yasa dışı faaliyet yürütülmesinden endişe ettiğini ifade eden mağdur, "Ya benim dairemde kirli işler dönüyorsa? Benim haberim ve iznim yok. Buna rağmen suçlu duruma düşebilirim. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Benim gibi mağdur olanlar da seslerini duyursun." diye konuştu.

"AVUKATTAN KRİTİK UYARI: 'HAKLARINIZI ARAYIN"

Hukuki süreç başlatan S.Ö.G'nin avukatı Hande Begüm Baysal, "Müvekkilimin tapulu ve özel mülkiyet statüsündeki taşınmazlara, müvekkilin bilgisi ve açık rızası olmaksızın defalarca giriş yapıldığı, kilitlerin kırılarak dairelerin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı, ayrıca bu işlemlere ilişkin müvekkile herhangi bir resmi bildirim ya da tebligat yapılmadığı tespit edilmiştir.

Benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşlarımızın sessiz kalmaması, ellerindeki belge, kamera kaydı ve tüm delilleri muhafaza ederek hukuki haklarını aramaları büyük önem taşımaktadır. Tapulu taşınmaz sahiplerinin bilgisi dışında gerçekleştirilen hiçbir işlem hukuka uygun değildir. Bugün bir mülk sahibinin başına gelen bu olayların, yarın başka vatandaşlarımızın da başına gelmemesi adına tüm mağdurların birlikte hareket etmesi ve yetkili mercilere başvurması gerekmektedir." dedi.

#İSVİÇRE #AFYONKARAHİSAR

