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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman'ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:39

Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman'ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da Ramazan bayramından önce ortadan kaybolan ve günler sonra öldürülüp cesedi varile konan Uğur Kahraman'ı öldürdüğü belirlenen eski kayınpederinin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman’ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

Son dakika haberi: Tuzla'da eski damadını öldüren ve iki hafta önce tutuklanan Hüseyin S.'nin ortaya çıkan ifadesi kan dondurdu. Olay süreci 27 Nisan'da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlamıştı.

Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman’ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman'ın kayıplara karıştığı gün Tuzla'daki evden 13:58'de çıktığı tespit edildi.

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Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman’ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin S. İle görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin S., Uğur Kahraman'ı evinden arabasıyla alıp Tuzla'daki kendi evine götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman’ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

"GÖZLERİNE BAKIP KAHVE İÇTİM"

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler üzerine polis şüpheli Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüpheli gözaltının son gününde cinayeti itiraf etti.

Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman’ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim

"SON KEZ BANA BAKTI"

Hüseyin S. olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek "Birlikte eve gittik, torunlarım onların yanında kalıyordu. Arada bir gösteriyordu, o gün beni onları göstermemekle tehdit etti. Sürekli olarak bu tehditleri yapıyordu işlerini hallettiriyordu. Yine tehdit etti, tartışma devam edince, gidip silahı aldım. Bu silahı da daha önce kendisi bana vermişti. Silahla kafasına ateş ettim. Koltuğa düştü. Son kez gözleriyle bana baktı. Bende bir kahve doldurup içtim" dediği öne sürüldü.

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