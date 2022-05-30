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Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman'ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
15:39
Son dakika haberi: Damadı Uğur Kahraman'ı öldüren kayınpederden kan donduran sözler: Kafasına sıktım, kahve içtim
Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da Ramazan bayramından önce ortadan kaybolan ve günler sonra öldürülüp cesedi varile konan Uğur Kahraman'ı öldürdüğü belirlenen eski kayınpederinin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı.