Son dakika haberi: Bakan Koca 26 Nisan günlük corona virüsü son durumu paylaştı! Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka dağılımı canlı harita

Antartika dışında dünya genelinde bütün kıtalarda etkisini gösteren corona virüsü (Kovid-19) pandemisi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyada koronavirüs son durum giderek kötüleşirken toplam vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 205 bin olarak teyit edildi. Türkiye ise salgın karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasının sonuçlarını almaya başladı. Son iki güne ilişkin açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını geçti. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 26 Nisan Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta, entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

26 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan 2020 Pazar gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen, entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, böylelikle günlük tabloyu kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 26 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.