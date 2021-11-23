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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…
Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:45

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

Son dakika haberleri: İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Cani koca eşini döverek katletti. Daha sonra da kızlarını arayıp 'Annenizi öldürdüm' diyerek haber verdi. Detaylar tüyler ürpertti işte son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

İSTANBUL'DA VAHŞET!

Son dakika haberler: Olay, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

KATİL KOCA KAÇTI!
Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı.

Tekstil atölyesinde karısını döverek öldürdü! Kızını arayıp dükkana çağırdı | Video

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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da kadın cinayeti: ‘Annenizi öldürdüm!’ Detaylar tüyler ürpertti: Üstü çıplak…

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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