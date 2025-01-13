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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
09:11
HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Deprem son dakika: Hakkari'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip edilen sarsıntılar 13 Ocak 2025 tarihli listede yerini alıyor. Listeyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti öğreniliyor. Sarsıntıyı hissedenlere araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Hakkari deprem bilgileri...