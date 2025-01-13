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Haberler Yaşam HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:11

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Deprem son dakika: Hakkari'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip edilen sarsıntılar 13 Ocak 2025 tarihli listede yerini alıyor. Listeyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti öğreniliyor. Sarsıntıyı hissedenlere araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Hakkari deprem bilgileri...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hakkari deprem mi oldu sorusu ile araştırılmaya başladı. AFAD ile Kandilli'nin ölçümleriyle öğrenilen merkez üssü ve şiddet bilgileri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hakkari'de depremin detayları...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: HAKKARİ'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı üzere Hakkari Şemdinli merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ

KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI)

13.01.2025, 08:01:26 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 4.5 km

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: 13 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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