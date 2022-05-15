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Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji duyurdu: Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor!
Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:29
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
16:29
Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji duyurdu: Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor!
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Edinilen son dakika habere göre, bugün birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hafta içinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken o tarihe dikkat çekildi. Tüm bölgeler için tarih verildi. İşte son dakika haberin detayları...