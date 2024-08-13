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Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:32

SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan'ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

İzmir'de yaşanan Hilmiye Tuğba Esgin Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in bir balıkçı teknesinde bulunan derin dondurucuda cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran olayla ilgili tekne sahibi Şenol Arslan, eşi ve tekne çalışanı gözaltına alındı. İlk ifadesinde "Ona nasıl kıyarım" diyen Şenol Arslan, cinayetin detaylarını tek tek anlattı! Yasak aşk yaşadığı Hilmiye'nin evli olduğunu öğrendiğini ve aralarında kıskançlık kavgası çıktığını söyleyen Arslan'ın itiraflarında tiner detayı şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan’ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan’ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI

Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

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SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan’ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK ÇIKTI

Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. SABAH, korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan’ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

KOCASINI SEVGİLİSİYLE TEKNEDE BASMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan’ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…

CESET 39 DERECEDE KOKMASIN DİYE…

Şenol A.'nın polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde devriye görevini yaparken köpeklerinin koku almasıyla cesedin bulunduğu ve cinayeti ortaya çıktığı bildirildi.

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