Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
09:32
SON DAKİKA: Hilmiye Tuğba Esgin cinayeti! Katil Şenol Arslan'ın ifadesi kan dondurdu: Cesedin üzerine tiner döküp…
İzmir'de yaşanan Hilmiye Tuğba Esgin Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in bir balıkçı teknesinde bulunan derin dondurucuda cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran olayla ilgili tekne sahibi Şenol Arslan, eşi ve tekne çalışanı gözaltına alındı. İlk ifadesinde "Ona nasıl kıyarım" diyen Şenol Arslan, cinayetin detaylarını tek tek anlattı! Yasak aşk yaşadığı Hilmiye'nin evli olduğunu öğrendiğini ve aralarında kıskançlık kavgası çıktığını söyleyen Arslan'ın itiraflarında tiner detayı şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…