Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! "Tasarım bedeli kılıfı altında..."
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
07:04
SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! "Tasarım bedeli kılıfı altında..."
Son dakika haberi: İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında reklamcılar Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı'nın açık tanık sıfatıyla verdikleri ifade rüşvet çarkını ortaya çıkardı: İmamoğlu seçildi, bizden rüşvet talep edilmeye başlandı.