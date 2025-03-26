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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! "Tasarım bedeli kılıfı altında..."
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 07:04

SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! "Tasarım bedeli kılıfı altında..."

Son dakika haberi: İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında reklamcılar Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı'nın açık tanık sıfatıyla verdikleri ifade rüşvet çarkını ortaya çıkardı: İmamoğlu seçildi, bizden rüşvet talep edilmeye başlandı.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! Tasarım bedeli kılıfı altında...

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! Tasarım bedeli kılıfı altında...

Medya, reklam ve organizasyon sektöründen çok sayıda ismin de tutuklandığı soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, İBB'deki rüşvet çarkının 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra başladığını ortaya koydu.

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SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! Tasarım bedeli kılıfı altında...

İmamoğlu'yla birlikte yolsuzluktan tutuklanan 48 şüpheli arasında yer alan Panofecct Medya A.Ş. sahibi Eyüp Subaşı'nın ağabeyi Osman Subaşı ve reklamcı İsmail Yırtıcı 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! Tasarım bedeli kılıfı altında...

Osman Subaşı, "2019 belediye seçimlerine kadar kardeşimle birlikteydik. 2020'de aldığımız metro ve dijital pano işini bizden alarak 15 gün tuttuktan sonra İlbak Holding bünyesine 3 yıllığına verdiler" dedi.

SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! Tasarım bedeli kılıfı altında...

2019'dan önce reklam izinleri talebi süreçlerini belediyenin kentsel tasarım müdürlüğünün yönettiğini ve gerekli vergileri yatırdıktan sonra izin almada herhangi bir problem yaşanmadığını aktaran Subaşı, "İmamoğlu başkan seçildikten sonra bu süreç değişti.