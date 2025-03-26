SON DAKİKA | İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! "Tasarım bedeli kılıfı altında..."

2019'dan önce reklam izinleri talebi süreçlerini belediyenin kentsel tasarım müdürlüğünün yönettiğini ve gerekli vergileri yatırdıktan sonra izin almada herhangi bir problem yaşanmadığını aktaran Subaşı, "İmamoğlu başkan seçildikten sonra bu süreç değişti.



