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Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
10:50
Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar
Son dakika haberler: Türkiye'nin kendi sınır ve vatandaşlarının can, mal güvenliğini sağlamak için aldığı milli kararlara müdahale amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada tarafından uygulamaya konan yaptırımlar kalkmaya başladı. ABD yeni F-16'lar için göz kırparken, İngiltere ihracat kısıtlamasını kaldırdı. Kanada ise SİHA'lar için mercek satışına onay vermeye hazırlanıyor. İşte yerli ve milli üretimde yeni bir dönemi başlatacak son dakika gelişmeleri