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Haberler Yaşam Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:50

Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar

Son dakika haberler: Türkiye'nin kendi sınır ve vatandaşlarının can, mal güvenliğini sağlamak için aldığı milli kararlara müdahale amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada tarafından uygulamaya konan yaptırımlar kalkmaya başladı. ABD yeni F-16'lar için göz kırparken, İngiltere ihracat kısıtlamasını kaldırdı. Kanada ise SİHA'lar için mercek satışına onay vermeye hazırlanıyor. İşte yerli ve milli üretimde yeni bir dönemi başlatacak son dakika gelişmeleri

BETÜL USTA
Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Son dakika haberler: Türkiye, milli menfaatleri ile alakalı kararlarına yaptırımlarla müdahale etmeye çalışan ülkelere karşı net tutum sergileyerek politikalarından geri adım atmadı ve sonuca ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından önemi başta müttefikleri olmak üzere tüm dünya tarafından anlaşılan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da tek tek kalkıyor.

İşte başta İHA ve SİHA üretimi olmak üzere yerli-milli üretimde daha ferah bir dönemi başlatacak o gelişmeler...

Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

SON DAKİKA | AMBARGO VE YAPTIRIM KARARLARI KALKIYOR

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen destek, S-400 süreci ve Libya konusu gibi gelişmeler sonrası uygulanan ambargoların yersiz olduğu bir kez daha görüldü. Ambargoların kaldırılmasına ilişkin ilk adımlar ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya'dan geldi.

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Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

ÖNEMLİ ÇIKARLAR VAR

ABD'de Türkiye'nin yeni tip F-16 satın alım ve mevcut F-16'ların modernizasyonu teklifinin onaylanmasını öneren mektup Kongre'ye sunuldu. Mektupta ABD açısından ikili ilişkilerde savunma alanındaki ticari bağların desteklediği önemli çıkarlar olduğunun altı çizildi.

Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ile Pentagon nezdinde başlatılan F-35 müzakerelerinin de önümüzdeki süreçte daha yoğun ve sonuç odaklı geçeceği öngörülüyor.

Son dakika | İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

KISITLAMALAR KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler zirvesinin ardından "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanması, konuşulmaması, hatta gündeme dahi gelmemesi gerekir" mesajının ardından gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü isimler arasında İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly de yer aldı.

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