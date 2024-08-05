Giriş Tarihi: 05.08.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
22:56
İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?
2 Ağustos gününden bu yana erişim engeli ile kısıtlanan sosyal medya platformu Instagram son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Platformun yetkilileri ile masaya oturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı toplantısı ardından beklenen 5 Ağustos bugün İnstagram açıldı mı, düzeldi mi soruları yanıt arıyordu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki; İnstagram ne zaman açılacak, neden kapatıldı? İşte, son durum...