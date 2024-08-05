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Giriş Tarihi: 05.08.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:56

İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

2 Ağustos gününden bu yana erişim engeli ile kısıtlanan sosyal medya platformu Instagram son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Platformun yetkilileri ile masaya oturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı toplantısı ardından beklenen 5 Ağustos bugün İnstagram açıldı mı, düzeldi mi soruları yanıt arıyordu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki; İnstagram ne zaman açılacak, neden kapatıldı? İşte, son durum...

İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

İnstagram açıldı mı sorusu kullanıcıların gündeminde. Fotoğraf, video, reels paylaşma gibi özellikleri bulunan platform dünyada en çok kullanılanlar arasında. META'ya ait uygulama yeniden Türkiye'de erişime açılacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklaması ardından gözler Bakan Uraloğlu'na döndü. Peki; İnstagram bugün açılacak mı, Instagram ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

INSTAGRAM SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI?

İnstagram Türkiye'de 2 Ağustos tarihinden bu yana kullanılmıyor. Erişim engeli getirilen sosyal medya platformu henüz açılmadı. BTK açıklaması ardından gözler, yetkililerle masaya oturacağı bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na dönmüştü.

Beklenen açıklama geldi!

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İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

İNSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK M?

5 Ağustos günü toplantı yapılacağını aktaran Bakan Uraloğlu şu sözleri kaydetmişti: "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Toplantıdan çıkan sonuç belli oldu.

İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu Instagram platformuna dair kısıtlama hakkında "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz. Takip ediyoruz ve aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Platformun ne zaman açılacağı bilinmiyor.

İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

İNSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

BTK açıklamasında bahsedilen katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

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