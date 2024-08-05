İNSTAGRAM SON DAKİKA 5 AĞUSTOS 2024: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi?

İnstagram açıldı mı sorusu kullanıcıların gündeminde. Fotoğraf, video, reels paylaşma gibi özellikleri bulunan platform dünyada en çok kullanılanlar arasında. META'ya ait uygulama yeniden Türkiye'de erişime açılacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklaması ardından gözler Bakan Uraloğlu'na döndü. Peki; İnstagram bugün açılacak mı, Instagram ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...