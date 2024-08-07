Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
07:28
SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?
Son dakika instagram açıldı mı, düzeldi mi soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram'ın erişim yasağına ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada Uraloğlu "Ciddi aşama kaydedildiğinin" altını çizdi. Türkiye'de yaklaşık 5 gündür kapalı olan sosyal medya platformu instagram için nihai karar bekleniyor. Peki, 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı? İşte, Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama!