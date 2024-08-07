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Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:28

SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

Son dakika instagram açıldı mı, düzeldi mi soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram'ın erişim yasağına ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada Uraloğlu "Ciddi aşama kaydedildiğinin" altını çizdi. Türkiye'de yaklaşık 5 gündür kapalı olan sosyal medya platformu instagram için nihai karar bekleniyor. Peki, 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı? İşte, Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama!

SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

Instagram erişim engeli uzun süredir ülke gündeminde yerini alıyor. Türkiye genelinde milyonları aşkın kullanıcısı bulunan platform için ne zaman açılacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2 Ağustos'ta katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram'ın bugünlerde yeniden erişime açılması bekleniyor. Peki, İnstagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı? 7 Ağustos 2024 instagram erişim engelinde son durum!

SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

BAKAN URALOĞLU: TALEPLER KARŞILANINCA YASAK KALKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Bakan Uraoğlu, "Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." dedi.

Uraloğlu, Instagram'ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

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SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'ın hangi şartlarda açılacağıyla ilgili konuya da değinen Bakan Tunç şunları söyledi;

"İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK'nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir."

Buna göre; Instagram yetkilileri tarafından BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınlar erişimden çıkarılırsa sorun kalkacak.

SON DAKİKA INSTAGRAM AÇILDI MI? Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama: 7 Ağustos 2024 instagram düzeldi mi, erişim engeli kaldırıldı mı?

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

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