Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
13:50
SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a 2 Ağustos itibarıyla erişim yasağı getirildi. Video ve fotoğraf paylaşma platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. 10 Ağustos Cumartesi günü BTK'nın son dakika açıklamaları takip ediliyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram ile ilgili açıklamalarda bulundu. i. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?