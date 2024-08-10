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Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:50

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a 2 Ağustos itibarıyla erişim yasağı getirildi. Video ve fotoğraf paylaşma platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. 10 Ağustos Cumartesi günü BTK'nın son dakika açıklamaları takip ediliyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram ile ilgili açıklamalarda bulundu. i. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

Instagram açıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2 Ağustos'tan beri Türkiye'den erişim sağlanamayan uygulama için araştırmalar başladı. Bakanlıktan Instagram ile ilgili açıklamalar ardı ardına geliyor. Kullanıcılar instagram erişim engeline dair son dakika haberlerini takip ediyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak?

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu AHaber'e verdiği özel röportajda, "Instagram her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz" dedi.

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SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ INSTAGRAM ENGELİ SORULARINA YANIT VERDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin alınmış bir mahkeme kararı olup olmadığı sorulan Tunç, karara ilişkin düzenlemelerin İnternet Ortamındaki Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanunda belirlendiğini aktararak, şunları söyledi: "Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi, BTK'nin başkanına verilmiş bir yetki. Bu yetkiyi kullanan BTK, hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı taktirde yayını durdurma yetkisi var. Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Karara karşı idari yargıda açılan davalar var. Bu davalar, birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak."

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

META'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli açıklama yaptı.
"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 10 Ağustos Instagram erişim yasağı kalktı mı, bugün açılır mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
BTK kararı sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde bilgiye yer verilmiyor. Bakanlık'tan yapılan açıklamada müzakerenin devam ettiği bildirildi. Tarih ile ilgili bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

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