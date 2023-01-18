Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:59

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İran'da Türkiye sınırına yakın bölgede 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın başta Van olmak üzere diğer sınır illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika depreminin tüm detayları...

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İran - Türkiye sınır bölgesinde saat 17:55'de 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın Van ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – İRAN'DA 4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM

İşte son dakika deprem olayıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

AFAD VERİLERİ

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ MEVKİSİ

SON DAKİKA