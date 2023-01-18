Haberler Yaşam Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:59

Son dakika İran’da şiddetli deprem! Van ve diğer sınır illerinde hissedildi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İran'da Türkiye sınırına yakın bölgede 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın başta Van olmak üzere diğer sınır illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika depreminin tüm detayları...