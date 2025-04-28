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SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
11:00
SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!
İstanbul Eyüpsultan'da arkadaşlarıyla kıraathanede oyun oynayan 23 yaşındaki Desim Akgün motosikletli ve maskeli saldırganların etrafa ateş açması sonucu ağır yaralandı. Başından ve kollarından vurulan Akgün kurtarılamadı. Polis maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken Desim Akgün'ün 8 suçtan kaydı çıktı!