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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:00

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

İstanbul Eyüpsultan'da arkadaşlarıyla kıraathanede oyun oynayan 23 yaşındaki Desim Akgün motosikletli ve maskeli saldırganların etrafa ateş açması sonucu ağır yaralandı. Başından ve kollarından vurulan Akgün kurtarılamadı. Polis maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken Desim Akgün'ün 8 suçtan kaydı çıktı!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

Kan donduran olay, dün saat 22.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kıraathaneye giden Desim Akgün arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

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SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

Bir süre sonra motosikletle iş yerinin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheliden biri içeriye girdi. Desim Akgün'e doğru yönelen şüpheli, silahla 5 el ateş edip kaçtı.

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

Kıraathanede panik yaşanırken, başından ve kollarından vurulan Akgün, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Desim Akgün tedavi altına alındı.

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.