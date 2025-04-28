SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da maskeli dehşet: 23 yaşındaki Desim Akgün’ü kıraathanede katletti!

Kıraathanede panik yaşanırken, başından ve kollarından vurulan Akgün, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Desim Akgün tedavi altına alındı.