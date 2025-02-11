SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

Ramazan D. iddiaya göre küfür edince öfkelenen şüpheli Abdulcelil S. fırından aldığı bıçakla patronuna bir anda saldırmaya başladı. Şüpheli şahıs Ramazan D.'yi baş, karın ve göğüs bölgesinden olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi indirerek yaraladı. Sesleri duyan çalışanlar kavgayı ayırırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.