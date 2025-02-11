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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:22

SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

İstanbul Fatih'te fırında çalışan Abdulcelil S. iddiaya göre patronu Ramazan D.'nin küfür ettiğini görünce bıçağa sarıldı. Gözü dönen çalışan patronuna çok sayıda bıçak darbesi indirip yaraladı. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırganın cezası açıklandı.

Armağan YILMAZ
SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

Korkunç olay geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Fatih'te meydana geldi. Akşemsettin Mahallesinde fırıncılık yapan Ramazan D. (46) ile çalışanı şüpheli Afganistan uyruklu Abdulcelil S. (21) birlikte çalışıyordu.

SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

Ramazan D. iddiaya göre küfür edince öfkelenen şüpheli Abdulcelil S. fırından aldığı bıçakla patronuna bir anda saldırmaya başladı. Şüpheli şahıs Ramazan D.'yi baş, karın ve göğüs bölgesinden olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi indirerek yaraladı. Sesleri duyan çalışanlar kavgayı ayırırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

Yaralanan Ramazan D. hastaneye kaldırılırken şüpheli Abdulcelil S. gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Abducelil S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

"BİR ANDA DARBELER HİSSETTİM"

Ramazan D. karakoldaki ifadesinde küfür etmediğini, bir anda darbeler hissetmeye başladığını kendini savunmak istediği sırada şüphelinin elinde bıçak olduğunu ve kendisini bıçaklamaya başladığını belirtti. Müşteki kendisini korumak için şahsa vurduğunu elindeki bıçağı aldıktan dışarı kaçtığını ifade etti.

SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanması sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede adli tıp raporuna göre yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olmadığı ancak hayati tehlikeye de yol açmadığına değinildi.

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