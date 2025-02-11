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SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:22
SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı: Bir anda darbeler hissettim...
İstanbul Fatih'te fırında çalışan Abdulcelil S. iddiaya göre patronu Ramazan D.'nin küfür ettiğini görünce bıçağa sarıldı. Gözü dönen çalışan patronuna çok sayıda bıçak darbesi indirip yaraladı. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırganın cezası açıklandı.