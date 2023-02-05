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SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi
Giriş Tarihi: 05.02.2023 17:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
17:34
Son dakika: Meteoroloji günlerce hava durumu uyarıları ile bildirmişti. İstanbul için beklenen kar yağışı bugün başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları saat vererek uyardı ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca; motosiklet ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryeler için de bir uyarı yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı. İşte hava durumu ve son dakika kar yağışı haberinin detayları