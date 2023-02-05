SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

Son dakika: Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da son paylaşımında vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını öneren Vali Yerlikaya, "14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan hava durumu bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM... ifadelerini kullandı.