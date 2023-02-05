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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi
Giriş Tarihi: 05.02.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 17:34

SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

Son dakika: Meteoroloji günlerce hava durumu uyarıları ile bildirmişti. İstanbul için beklenen kar yağışı bugün başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları saat vererek uyardı ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca; motosiklet ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryeler için de bir uyarı yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı. İşte hava durumu ve son dakika kar yağışı haberinin detayları

SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

Son dakika: Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da son paylaşımında vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını öneren Vali Yerlikaya, "14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan hava durumu bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM... ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

'18.00'DAN İTİBAREN YASAK'
Vali Yerlikaya, bir sonraki paylaşında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

SON DAKİKA: UÇUŞLAR YÜZDE 20 AZALTILACAK
Ayrıca İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Saat 05.00 itibarıyla aralıklarla yüksek kesimlere sahip ilçelerde kendini göstermeye başlayan kar yağışı özellikle Avrupa yakasında oldukça etkili başladı. Zaman zaman trafikteki vatandaşların görüş mesafesinin 7-8 metrelere düştüğü görüldü. Kar yağışının gün boyu İstanbul'ün tüm ilçelerinde belli aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA: İstanbul için kar yağışı ve hava durumu açıklaması! Meteoroloji’den sonra Vali de saat verdi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

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