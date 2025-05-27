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Son dakika! İstanbul Kağıthane'de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
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Son dakika! İstanbul Kağıthane'de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti
Son dakika! İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki İsmet Göksal'a, geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.