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Haberler Yaşam Son dakika! İstanbul Kağıthane'de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 00:21

Son dakika! İstanbul Kağıthane'de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Son dakika! İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki İsmet Göksal'a, geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Son dakika... Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

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Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.