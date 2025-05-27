Son dakika! İstanbul Kağıthane’de kanlı pusu: Kurşun yağmuruna tuttular! İsmet Göksal hayatını kaybetti

Son dakika... Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.