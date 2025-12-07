SON DAKİKA | İstanbul "sarı kodlu" sağanak yağış başladı: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:13

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı. Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Şişli'de ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı yeni hava durumu raporunda 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: İstanbul için yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından megakentte beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da yollarda su birikintileri oluştu, Şişli'de bazı iş yeri ve evleri su bastı. İşte detaylar...

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

ÜSKÜDAR'DA BİR YOLU SU BASTI

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.

Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Sürücülerin bu anları ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALAN ARAÇ ARIZA YAPTI

Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.

Öte yandan, aracın suda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

23 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda, 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte o iller:

Adana, Adıyaman,

Balıkesir, Bilecik,

Bingöl, Bitlis, Bursa,

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,

Erzurum, Hakkari, İstanbul,

Kocaeli, Malatya, Mardin,

Muş, Siirt, Tunceli, Van,

Batman, Şırnak, Yalova.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Düzce, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

