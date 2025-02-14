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SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:47
SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!
SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara'da son dönemlerde artan sahte alkol ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beşiktaş'ta 25 Ocak'ta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki kadın kuaförü Taşkın Erduan, hayatını kaybetti. Erduan'ın Ortaköy'deki bir marketten alkol sipariş edip içtiği tespit edildi. O ölüm marketi kapatılırken, soruşturmadaki iş insanı Rıza Kalkavan detayı dikkat çekti. İşte detaylar…