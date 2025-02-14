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Haberler Yaşam SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:47

SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara'da son dönemlerde artan sahte alkol ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beşiktaş'ta 25 Ocak'ta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki kadın kuaförü Taşkın Erduan, hayatını kaybetti. Erduan'ın Ortaköy'deki bir marketten alkol sipariş edip içtiği tespit edildi. O ölüm marketi kapatılırken, soruşturmadaki iş insanı Rıza Kalkavan detayı dikkat çekti. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA
SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

İstanbul ve Ankara'da son dönemlerde artan sahte alkol ölümlerine bir yenisi Beşiktaş Ortaköy'de eklendi.

SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; 25 Ocak'ta Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne bir arkadaşı aracılığıyla götürülen 51 yaşındaki kadın kuaförü Taşkın Erduan, hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

Ortaköy'de yalnız yaşadığı öğrenilen Erduan'ın arkadaşı, talihsiz adamın 22 Ocak'ta Ortaköy'deki bir marketten alkol sipariş edip içtiğini belirterek, 'Onun sahte olduğundan şüpheleniyorum' dedi. Bu ifade üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

MARKET KAPATILDI SAHİBİ TUTUKLANDI

Sahte alkol sattığı tespit edilen 'Site Market' isimli işletme sahibi Türker Y. (57) gözaltına alındı. Şüphelinin, Kağıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte alkol satma konusundan arandığı öğrenildi.

SON DAKİKA… İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kabusu büyüyor! İşte o ölüm marketi: Dikkat çeken Rıza Kalkavan detayı!

Kapatılan markette ve 4 ayrı adresinde detaylı arama yapılan Türker Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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