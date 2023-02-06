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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:48

SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumuna göre kar yağışının Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi. Dün yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, bugün de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul yarın okullar tatil mi sorusu cevabı için gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki, 7 Şubat Salı İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü kar tatili olan iller açıklanmaya başladı. İşte, yarın tatil olacak iller…

SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı için bir kez daha gözler Valiliklerden gelecek olan açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi sorusuna cevap bekliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, 7 Şubat Salı günü kar tatili olan iller listesi…

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi? 7 Şubat Tatil Olan İller Açıklandı

MGM'den yapılan açıklamalar göre kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini göstereceği bildirdi. Kar yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle bugün bazı illerde eğitime ara verildi. Yarın tatil olan iller de tek tek açıklanmaya başladı.

İşte, 7 Şubat kar tatili olan iller;

SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den Hava Durumu Ve Kar Yağışı Uyarısı

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."

SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Muş'ta Yarın Okullar Tatil Edildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

SON DAKİKA: İstanbul yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Elazığ'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

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