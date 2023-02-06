Yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı için bir kez daha gözler Valiliklerden gelecek olan açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi sorusuna cevap bekliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, 7 Şubat Salı günü kar tatili olan iller listesi…

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi? 7 Şubat Tatil Olan İller Açıklandı

MGM'den yapılan açıklamalar göre kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini göstereceği bildirdi. Kar yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle bugün bazı illerde eğitime ara verildi. Yarın tatil olan iller de tek tek açıklanmaya başladı.

İşte, 7 Şubat kar tatili olan iller;