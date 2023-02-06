Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumuna göre kar yağışının Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi. Dün yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, bugün de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul yarın okullar tatil mi sorusu cevabı için gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki, 7 Şubat Salı İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü kar tatili olan iller açıklanmaya başladı. İşte, yarın tatil olacak iller…