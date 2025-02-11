SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

9 ilçede okulların tatil edilmesi sonrası İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti.