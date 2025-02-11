Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:58

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

Son dakika İstanbul'da kar tatili kararı: İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği bazı ilçeler için kar tatili açıklaması yaptı. Valiliğin duyurusunun ardından, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından internet üzerinden yanıt aradı. Peki hangi ilçeler kar tatili? Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de 11 Şubat tarihi için eğitime kar tatili arası verildi. Öte yandan; 12 Şubat tarihi için de kar tatili beklentisi mevcut.

SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kentte etkisini gösteren kar yağışı sonrası birçok ilçe için kar tatili kararı aldı. Vatandaşlar internet üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi, hangi ilçeler kar tatili, okullar tatil mi?' gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden aradı. Valiliğin duyurusuyla; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy için kar tatili kararı alındı.

SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

9 ilçede okulların tatil edilmesi sonrası İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir."


SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

"Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."

SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler

"Bu kapsamda Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

SON DAKİKA