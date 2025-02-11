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SON DAKİKA! İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:58
SON DAKİKA! İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliğinden o ilçeler için kar tatili duyurusu! İşte tatil edilen ilçeler
Son dakika İstanbul'da kar tatili kararı: İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği bazı ilçeler için kar tatili açıklaması yaptı. Valiliğin duyurusunun ardından, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından internet üzerinden yanıt aradı. Peki hangi ilçeler kar tatili? Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de 11 Şubat tarihi için eğitime kar tatili arası verildi. Öte yandan; 12 Şubat tarihi için de kar tatili beklentisi mevcut.