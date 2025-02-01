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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:25

SON DAKİKA | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

Son dakika haberleri: İstanbul ve birçok ilde son günlerde etkili olan "yalancı bahar" yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verirken, sıcaklıkların da 6 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

Son dakika haberleri: İstanbul başta olmak üzere son dönemde birçok ilde etkili olan bahar havası sona eriyor. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe yapılan uyarılarda, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

"SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.

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SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

Meteoroloji'ye göre; 4 Şubat 2025 #Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR 2-5 DERECE OLACAK

İstanbul'da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, #Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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