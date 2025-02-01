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SON DAKİKA | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
18:25
SON DAKİKA | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!
Son dakika haberleri: İstanbul ve birçok ilde son günlerde etkili olan "yalancı bahar" yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verirken, sıcaklıkların da 6 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...