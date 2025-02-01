SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar yağacak! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihlere dikkat!

Son dakika haberleri: İstanbul başta olmak üzere son dönemde birçok ilde etkili olan bahar havası sona eriyor. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe yapılan uyarılarda, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte detaylar...