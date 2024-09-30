Giriş Tarihi: 30.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
16:16
SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!
İstanbul'da bir okulda öğretmen dehşeti yaşandı. İddiaya göre 7 yaşındaki E.S., sınıf öğretmeni Zabit D.'nin şiddetine uğradı. Küçük çocuğu demir çubukla dövdüğü iddia edilen Zabit D., "Oğlun E.'nin koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor, okula gel" diyerek anneyi aradı. Oğlunun kafasında ve kolunda darp izleri gören anne ise soluğu mahkemede aldı!