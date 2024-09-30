SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

Bana sadece kolunu gösterdiler. Oğluma başka bir yerin acıyor mu diye sorduğumda, oğlum eliyle saçını sıyırarak kafasını gösterdi ve kafası şişmiş ve kıpkırmızıydı." Dedi. Şoke olduğunu anlatan anne Sevin ifadesine şöyle devam etti; " Müdür ve diğer öğretmen kafasının şiş olduğunu ilk o zaman gördüler.