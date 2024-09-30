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Giriş Tarihi: 30.09.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 16:16

SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

İstanbul'da bir okulda öğretmen dehşeti yaşandı. İddiaya göre 7 yaşındaki E.S., sınıf öğretmeni Zabit D.'nin şiddetine uğradı. Küçük çocuğu demir çubukla dövdüğü iddia edilen Zabit D., "Oğlun E.'nin koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor, okula gel" diyerek anneyi aradı. Oğlunun kafasında ve kolunda darp izleri gören anne ise soluğu mahkemede aldı!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

Korkunç olay geçtiğimiz Cuma günü Beylikdüzü İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulunda meydana geldi. İddialara göre ilkokul ikinci sınıf öğretmeni olan Zabit D., veli Özlem Sevin'i arayarak "Oğlun E.'nin koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor, okula gelir misiniz" dedi.

SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

İddialara göre öğretmenin çağırmasıyla okula giden anne Özlem Sevin, ağlayan 7 yaşındaki oğlunun kolunda demir çubuk izlerini gördü. Oğlunun kafasının da şiş olduğunu gören anne Özlem Sevin şoke oldu. Oğlunun demir çubukla dövüldüğünü iddia eden anne Sevin, çocuğunu hemen hastaneye götürdü.

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SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

HASTANE "DARP YA DA ÇARPMA "

Hastanede muayene edilen küçük E. İçin rapor hazırlandı. Doktorların inceleme sonucunda, küçük E.'nin kolundaki demir çubuk izleri ve kafasındaki şişliğin "Bir başka şahıs tarafından darp ve çarpma" sonucunda bu izlerin oluştuğu tanısı konuldu. Olayın darp olma tanısı konulması üzerine hastane polisi, hastanede tutanak tutarak olayı merkeze bildirdi.

SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu olay üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği anne Özlem Sevin'in ifadesine başvurdu. Anne Sevin verdiği ifadesinde olay günü kendisini oğlunun sınıf öğretmeni Zabit D."nin telefonla arayarak "E.'nun koluna çubukla dokundum. Çok ağlıyor okula gelir misiniz" dedi. Okula gittiğinde çocuğunun okul müdürünün odasında olduğunu ve ağladığını gördüğünü anlatan anne " Müdür ve birkaç öğretmen oğlumu sakinleştirmeye çalışıyordu.

SON DAKİKA... İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa demir çubuklu dayak: Oğlun çok ağlıyor okula gel!

Bana sadece kolunu gösterdiler. Oğluma başka bir yerin acıyor mu diye sorduğumda, oğlum eliyle saçını sıyırarak kafasını gösterdi ve kafası şişmiş ve kıpkırmızıydı." Dedi. Şoke olduğunu anlatan anne Sevin ifadesine şöyle devam etti; " Müdür ve diğer öğretmen kafasının şiş olduğunu ilk o zaman gördüler.

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