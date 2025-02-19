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SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:50
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlanırken, Kağıthane'de de bazı araçların yolda kaldığı görüldü.