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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:50

SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlanırken, Kağıthane'de de bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

DHA
SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Son dakika haberleri: İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorluk çekerken, bazı araçlar da yolda kaldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde başladı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Beklenen yoğun kar yağışı özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili oldu.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Başakşehir Ordu Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerledi.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı, yolda kaldı

Araç sürücüleri karla kaplanan yolda hızlarını düşürmek zorunda kalırken bazı araçlar karda ilerleyemeyince caddede trafik oluştu.

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