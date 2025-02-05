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SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
17:14
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 4 ila 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşması beklenirken, "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...