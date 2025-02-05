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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:14

SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 4 ila 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşması beklenirken, "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Tarih verildi: Hava buz kesecek

Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.

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