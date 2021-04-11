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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! "Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız"
Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 10:17

Son dakika: 'da metro kazılarında ortaya çıktı! "Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız"

Son dakika haberler... Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalarda arkeolojik eserlere rastlanılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından incelemeler başlatılmıştı. Yapılan kazılar sonucunda heyecan verici gelişmeler yaşandı. Kabataş metro istasyonu alanında arkeolojik kalıntılara rastlandı. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz" dedi.

Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyonu olacak alanda, Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. 19.Yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı. Çalışmaların devamında ise arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor.

Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

AVRUPA'NIN İLK KONSERVE FABRİKASININ TEMEL KALINTILARINA ULAŞILDI

Bir yıldır süren Arkeolojik kazılarda nasıl kalıntılara rastladıklarını anlatan Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Burası, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyon alanı. Burada Arkeoloji Müzeleri olarak gerçekleştirilen bir çalışma var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yıl içinde İstanbul genelinde yaklaşık 250 kazı çalışması gerçekleştirmekte.

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Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

Bunların bir kısmı inşaat kazıları, altyapı çalışmaları. Bir kısmı ise büyük projeler. Yani metro, Marmaray gibi projelerin kazıları. Burası da metro hattının bir istasyon alanı. Kazı çalışmalarına başlanmadan önce, kurul kararları gereği Arkeoloji Müzeleri tarafından bir çalışma yapılması istenildi.

Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

3 sene önce, hemen arkamızda gördüğünüz bir şaft kazısı gerçekleştirildi. Bu şaft kazısı yapıldıktan sonra istasyonun genişletilmesi gerektiği düşünüldüğünden çalışmalar, alanın büyütülmesiyle devamı etti. Hemen denizin dibindeyiz. Yüzeyden itibaren, yaklaşık 1 metre sonra kalıntılar gelmeye başladı.

Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

Burada, hemen arkamda temellerini gördüğünüz yapı bin 800'lü yılların yani 19. yüzyılın sonunda, 1891'de yapılmış, Avrupa'nın ilk konserve fabrikasına ait temeller var. İsmi Ermys Konserve Fabrikası. Çoğunlukla domates ve bezelye yaptığı tarihsel kayıtlardan görünüyor. Avrupa'nın ilk konserve fabrikası bu. İkinci fabrikayı ise aynı firma, Ayvansaray'a açıyor. Biz o konserve fabrikasının taş temellerini bulduk. Fabrika aslında taş üzeri ahşap ve kırma çatılı, makas çatıyla yapılmış. Tabii zamanla yıkıldığı için, sadece yüzey altında kalan temelleri günümüze kadar ulaşmış durumda" dedi.

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