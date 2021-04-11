Son dakika: İstanbul'da metro kazılarında ortaya çıktı! Daha derine indiğimizde antik limanla karşılaşacağız

Burada, hemen arkamda temellerini gördüğünüz yapı bin 800'lü yılların yani 19. yüzyılın sonunda, 1891'de yapılmış, Avrupa'nın ilk konserve fabrikasına ait temeller var. İsmi Ermys Konserve Fabrikası. Çoğunlukla domates ve bezelye yaptığı tarihsel kayıtlardan görünüyor. Avrupa'nın ilk konserve fabrikası bu. İkinci fabrikayı ise aynı firma, Ayvansaray'a açıyor. Biz o konserve fabrikasının taş temellerini bulduk. Fabrika aslında taş üzeri ahşap ve kırma çatılı, makas çatıyla yapılmış. Tabii zamanla yıkıldığı için, sadece yüzey altında kalan temelleri günümüze kadar ulaşmış durumda" dedi.