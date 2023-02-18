Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:31

SON DAKİKA: İstanbul'da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, kentteki 93 okul için tahliye kararı verdi. Buna göre; 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla riskli okullardaki çocuklar, depreme karşı daha güvenli okullara nakledilecek. Valilik'ten yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." ifadeleri yer aldı. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İşte İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve isimleri listesi…