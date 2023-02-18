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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:31

SON DAKİKA: İstanbul'da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, kentteki 93 okul için tahliye kararı verdi. Buna göre; 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla riskli okullardaki çocuklar, depreme karşı daha güvenli okullara nakledilecek. Valilik'ten yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." ifadeleri yer aldı. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İşte İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve isimleri listesi…

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SON DAKİKA: İstanbul’da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

Son dakika haberi…İstanbul'da tahliye edilecek okullar duyuruldu. İstanbul Valiliği, kentteki 93 okulda tahliye kararı aldı. Yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." denildi. İşte, İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve ilçe ilçe isimleri...

SON DAKİKA: İstanbul’da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'TAHLİYE' AÇIKLAMASI

*17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

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SON DAKİKA: İstanbul’da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

*İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

*Riskli bulunan bin 351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

*Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

*Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

SON DAKİKA: İstanbul’da tahliye edilecek okulların isimleri duyuruldu: Valilikten 93 okul için karar çıktı! Hangi okullar tahliye edilecek?

*Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

*20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

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