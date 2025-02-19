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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:22

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması beklenirken, kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin aklına "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu geldi. Gözler İstanbul Valiliğinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Yapılan ilk açıklamaya göre Sultangazi'de okullar tatil edildi. Peki 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde "Altay" kar fırtınası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşması beklenirken, yağışların 4 gün boyunca aralıksız bir şekilde sürmesi bekleniyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar tatil olur mu? Gözler İstanbul Valiliğinin açıklamasında... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video

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