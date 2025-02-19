SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde "Altay" kar fırtınası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşması beklenirken, yağışların 4 gün boyunca aralıksız bir şekilde sürmesi bekleniyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar tatil olur mu? Gözler İstanbul Valiliğinin açıklamasında... İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...