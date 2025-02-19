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SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:22
SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliğinin kar tatili açıklamasında: Altay kar fırtınası yurdu esir aldı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması beklenirken, kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin aklına "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu geldi. Gözler İstanbul Valiliğinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Yapılan ilk açıklamaya göre Sultangazi'de okullar tatil edildi. Peki 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte son dakika haberinin detayları…