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SON DAKİKA | İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
16:14
SON DAKİKA | İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu
Son dakika haberi... İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulunan talihsiz kadının komşuları konuştu. Emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun (87) komşusu İlhami Özbek (62), olayı yeni öğrendiğini belirtirken, bir diğer komşu Pervin Ak (70) ise Çoğulu'yu yıllardır görmediğini söyledi.