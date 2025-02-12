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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:14

SON DAKİKA | İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

Son dakika haberi... İzmir'de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulunan talihsiz kadının komşuları konuştu. Emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun (87) komşusu İlhami Özbek (62), olayı yeni öğrendiğini belirtirken, bir diğer komşu Pervin Ak (70) ise Çoğulu'yu yıllardır görmediğini söyledi.

DHA
SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

Son dakika: Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi.

SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

3 yıl sonra Gülşen Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesi'ndeki evine gitti.

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SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

KEMİKLER İSTANBUL ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ, EVİNİN KAPISI MÜHÜRLENDİ!

Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

TALİHSİZ KADININ KOMŞULARI KONUŞTU

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

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