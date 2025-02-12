SON DAKİKA | İzmir’de 3 yıl sonra evinde kemikleri bulundu: Talihsiz kadının komşuları konuştu

Son dakika: Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi.