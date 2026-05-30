Haberler Yaşam SON DAKİKA… İzmir’de iğrenç görüntü! 11 yaşındaki çocuğa ait müstehcen görüntüleri TikTok’ta paylaştılar! Savcılık harekete geçti…
Giriş Tarihi: 30.05.2026 08:53

SON DAKİKA… İzmir'de sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbar güvenlik güçlerini ve savcılığı harekete geçirdi. Bir ailenin 11 yaşındaki kızlarına ait müstehcen görüntüleri TikTok'ta paylaştığı tespit edildi. Başlatılan soruşturmada, annenin gözaltına alındığı belirtildi. İşte detaylar…

Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA… İzmir'de sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbar, çocuk istismarı şüphesiyle başlatılan soruşturmayı gündeme taşıdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, müstehcen içeriklerde yer alan çocuğun kimliğini ve şüphelileri tespit etti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında mağdurun 11 yaşındaki A.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin anne Gülşen A. ile baba Yılmaz A. olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında baba Yılmaz A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Anne Gülşen A. ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

ÇOCUĞU KORUMA TEDBİRLERİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mağdur çocuk, adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında dijital materyallere el konularak inceleme başlatıldı. Ekipler, olayla bağlantılı olabilecek başka şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekiplerince çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.

