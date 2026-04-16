SON DAKİKA… Kahramanmaraş’taki okul saldırısı! Katil İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında dikkat çeken 11 Nisan tarihli belge!

DAHA ÖNCE "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ

Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.