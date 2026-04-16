Haberler Yaşam SON DAKİKA… Kahramanmaraş'taki okul saldırısı! Katil İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında dikkat çeken 11 Nisan tarihli belge!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:40

SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemede 11 Nisanlı not detayı dikkat çekti.

SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda Aras Mersinli'nin (16) gerçekleştirdiği silahlı saldırısında hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:

"Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör."

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ

Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: KATİLİN BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarı incelemeye alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Dijital metaryayellerde gerçekleştirilen incelemelerde okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

