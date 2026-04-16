SON DAKİKA… Kahramanmaraş’taki okul saldırısı! Katil İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında dikkat çeken 11 Nisan tarihli belge!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:40
SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemede 11 Nisanlı not detayı dikkat çekti.