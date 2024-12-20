SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

Son dakika haberi: Barış Özdoğan, "Arap Emrah" lakabıyla ün salan çete lideri Emrah Sever'in en yakın adamlarından biriydi. Emrah Sever'in; Göl Çetesi olarak bilinen liderliğini Volkan Reçber'ın yaptığı grup ile uzun süredir devam eden bir husumeti vardı. Bölgedeki rantı paylaşamayan her iki çete zaman zaman sokak çatışmalarıyla karşı karşıya geliyordu.