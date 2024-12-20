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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:03

SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

Son dakika haberi: İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Aralık ayında otomatik silahlarla vurularak hayatını kaybeden CHP Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Tepeli'nin kuzeni Barış Özdoğan'ın öldürülmesinin arkasından korkunç bir detay çıktı. Cinayetin fitilini, iki grup arasında sosyal medyada başlayan küfürleşmenin ateşlediği iddia edilirken, öldürülen Özdoğan'ın "bal tuzağıyla "pusuya düşürüldüğü belirlendi. İşte o korkunç infazın detayları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

Son dakika haberi: Barış Özdoğan, "Arap Emrah" lakabıyla ün salan çete lideri Emrah Sever'in en yakın adamlarından biriydi. Emrah Sever'in; Göl Çetesi olarak bilinen liderliğini Volkan Reçber'ın yaptığı grup ile uzun süredir devam eden bir husumeti vardı. Bölgedeki rantı paylaşamayan her iki çete zaman zaman sokak çatışmalarıyla karşı karşıya geliyordu.

SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı.

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SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.

SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

KIZ ARKADAŞIYLA TEMASA GEÇTİLER

İddiaya göre Reçber'in adamları uzun bir süredir Barış Özdoğan'ın beraber olduğu 20 yaşındaki Alanur I. ile temas halindeydi. Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan Alanur I. sayesinde haberdar olan Reçber Grubu, 21 Aralık akşamı genç kızdan Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istedi.

SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi

500 NUMARALI ODAYI TUTTU

Barış Özdoğan, yaşananlardan habersiz kız arkadaşının buluşma teklifini kabul etti ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir otelin 500 numaralı odasını bir geceliğine bin 200 TL'ye tuttu.

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