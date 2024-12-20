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SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
12:03
SON DAKİKA! Kanlı infazda bal tuzağı: Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı o ismi böyle oyuna getirdi
Son dakika haberi: İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Aralık ayında otomatik silahlarla vurularak hayatını kaybeden CHP Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Tepeli'nin kuzeni Barış Özdoğan'ın öldürülmesinin arkasından korkunç bir detay çıktı. Cinayetin fitilini, iki grup arasında sosyal medyada başlayan küfürleşmenin ateşlediği iddia edilirken, öldürülen Özdoğan'ın "bal tuzağıyla "pusuya düşürüldüğü belirlendi. İşte o korkunç infazın detayları...