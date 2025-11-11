Son dakika | Kapalıçarşı’daki şebekeye 4. operasyon! MASAK raporlarında şok tespitler: 76 gözaltı!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:49

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. İşte detaylar!

Batuhan ALTINBAŞ
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kapalıçarşı soruşturması kapsamında yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza da el konuldu.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLAMA SİSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.

Raporda, bu organizasyonun para transferlerinin takibini gizlemek amacıyla arka planda özel bir muhasebe sistemi kurduğu, suç gelirlerinin e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı tespit edildi.

KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN AKLAMA TRAFİĞİ

Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı değerlendirildi.

Daha önce aynı dosya kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirildiği, son operasyonun ise suçtan elde edilen gelirlerin döviz ve yazılım firmaları üzerinden dönüştürülmesine aracılık eden şüphelilere yönelik olduğu belirtildi.