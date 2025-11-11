Haberler
Son dakika | Kapalıçarşı'daki şebekeye 4. operasyon! MASAK raporlarında şok tespitler: 76 gözaltı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:49
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. İşte detaylar!