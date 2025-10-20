Haberler
SON DAKİKA | Karayollarına EDS ayarı! Belediyelerin ‘ceza’ vurgununa düzenleme geliyor
Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 07:36
Son dakika haberi: Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.