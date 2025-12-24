SON DAKİKA! Kasım Garipoğlu’nun karanlık yalısını SABAH görüntüledi! Uyuşturucu partilerinin şifresini havuzuna yazdı

YALIDAKİ GİZEMİ O DEŞİFRE ETTİ

Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu öğrenilirken, yalıdaki partilerin gizemini onun en yakınındaki isim deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada firari Kasım Garipoğlu'nun gözaltına alınan şoför Ahmet Akçay, Garipoğlu avukatlarının "telefonunun şiflerini verme, avukatlığını biz yapacağız" uyarasına rağmen itirafçı olarak Yeniköy'deki yalının uyuşturucu partilerinin merkezine nasıl dönüştüğünü açıkladı.