SON DAKİKA! Kasım Garipoğlu'nun karanlık yalısını SABAH görüntüledi! Uyuşturucu partilerinin şifresini havuzuna yazdı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:26
Son dakika haberi: SABAH, ünlülere yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını görüntüledi. İşte havuza yazılı olan ve dünyada ekstrem partilerin sembolü kabul edilen 'Divine Circus'un şifreleri...