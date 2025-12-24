SON DAKİKA! Kasım Garipoğlu’nun karanlık yalısını SABAH görüntüledi! Uyuşturucu partilerinin şifresini havuzuna yazdı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:26

Son dakika haberi: SABAH, ünlülere yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını görüntüledi. İşte havuza yazılı olan ve dünyada ekstrem partilerin sembolü kabul edilen 'Divine Circus'un şifreleri...

ÇAĞRI OĞUZ
Son dakika haberi... SABAH, uyuşturucu partilerine konu olan Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Yalı Sokaktaki iş adamı Kasım Garipoğlu'nun kiraladığı o yalıyı görüntüledi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olan Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu partileri verildiği, bu partilere, magazin dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı öğrenilmişti.

Görüntülenen yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle yazılmış 'Divine Circus' yazısı ise dikkat çekti. "Kutsal kaos", "İlahi Sirk" anlamını taşıyan terimin burada düzenlenen partilere verilen isim de olduğu belirlendi.

Rezil partilerin maskesi Divine Circus | SABAH o yalıyı görüntüledi

ÖZEL TASARLANMIŞ TEKNE

Yalının iskelesine demirlenmiş Divine Circus isimli ahşap tahta teknenin standart bir deniz aracı olmadığı, parti organizasyonları için özel olarak tasarlanmış bir yapı niteliğinde olduğu belirlendi. Teknenin içerisinde koltuk bulunmadığı, bunların bilinçli şekilde söküldüğü; ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu öğrenildi.

Teknenin ulaşım amaçlı olmadığı, doğrudan organizasyon ve eğlence etkinlikleri için kullanıldığı belirtildi. Yalının sahibi 40 yaşındaki Kasım Garipoğlu'nun Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun amca çocuğu olduğu, Global Kapital Group (GK-Group) CEO'su olarak finans ve yatırım sektöründe faaliyet gösterdiği, aynı zamanda yalıdaki partilere verilen isimdeki Divine Circus şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi. Yalının yanındaki müştemilat olarak adresi gösterilen Divine Circus şirketinin aslında yalıdaki partileri maskelemek amacıyla kurulan bir şirket olduğu değerlendirildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE DİVİNE CİRCUS PARTİSİ

2018 yılından bu yana yalıda yapılan partilere ilişkin birçok ünlünün de sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Divine Circus etiketiyle yapılan paylaşımların tümünün sosyal medyadan silindiği, ayrıca "Divine Circus" isimli sosyal medya hesabının da herkese açık özelliğinin kapatıldığı görüldü.

Sosyal medya hesabının açıklamasında "bizler ışık ve sesin yönlendirdiği toplantılarımızla dünyayı birbirine bağlayan, hayalperestlerden oluşan bir ekibiz" yazdığı görüldü.

YALIDAKİ GİZEMİ O DEŞİFRE ETTİ

Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu öğrenilirken, yalıdaki partilerin gizemini onun en yakınındaki isim deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada firari Kasım Garipoğlu'nun gözaltına alınan şoför Ahmet Akçay, Garipoğlu avukatlarının "telefonunun şiflerini verme, avukatlığını biz yapacağız" uyarasına rağmen itirafçı olarak Yeniköy'deki yalının uyuşturucu partilerinin merkezine nasıl dönüştüğünü açıkladı.

(Kasım Garipoğlu'nun haziran ayında Bodrum'daki teknesinde yaptığı partide uygunsuz görüntüler yaşanmıştı)

Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını anlatan Akçay, "Kasım Garipoğlu yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bire yakın arkadaşlarıyla yalıda parti veriyordu. Organizasyonların aynı ekip tarafından yürütülüyordu" dedi.

İfadeyle birlikte, uyuşturucu partilerine katılanlar arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı aynı zamanda soruşturmada şüpheli olan ve haklarındaki yakalama kararlarına rağmen ülkeye henüz dönmeyen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Fatih Garipoğlu gibi ünlü isimler çıktı. Bu partilere Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun da katıldığını da aktardı.

"DIVINE CIRCUS" PARTİLERİNİN SIRRI

Yalının havuzunda yazılı olan, aynı zamanda da şirketin de ismi olarak gösterilen Divine Circus'un "kutsal kaos", "hayat kutsal bir sirk", "kutsal curcuna" gibi anlamlarla düzenlenen partilere verilen isimler olduğu, bu partilere katılanların da özgün ve cesur ruhların bir araya gelerek birlikte olmalarını sembolize etme anlamını taşıdığı öğrenildi.

Garipoğlu'nun yalısında aynı bu partilerdeki gibi mahremiyetin ön planda olduğu ortaya çıktı. Partiye katılacakların önceden liste halinde oluşturulduğu, partiye katılımcılar dışında yalıdaki hizmetli ve çalışanların dahi alınmadığı, 200 metre karelik en üst katta oluşturulan özel alanda partilerin yapıldığı, buradaki bir tek odanın da kilitlenerek gecenin sonunda yalıda kimsenin kalmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

YALI DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI

Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtlar bulunmuştu.

BÜTÜN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

19 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun da kuzeni olan Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konulmuştu.

Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu madde bulundurma maddeleri ile bağlantılı olarak, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirilmişti.

