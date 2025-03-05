SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşinden çarpıcı ifade: "Bulunan eşyalar eşimin..."

"BANA HABER VERMEDEN GELMİŞ"

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip eden Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Ara ara bilgilendiriliyoruz. Bulunan eşyalar eşime ait.