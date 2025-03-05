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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşinden çarpıcı ifade: "Bulunan eşyalar eşimin..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:40

SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşinden çarpıcı ifade: "Bulunan eşyalar eşimin..."

SON DAKİKA: İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını olay yerinde takip eden eşi Sezer Gürel, "Bu eşyalar eşimin. Çünkü..." diyerek çarpıcı ifadelerde bulundu.

İHA
SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in eşinden çarpıcı ifade: Bulunan eşyalar eşimin...

2 Mart Pazar günü evinden ayrılıp İstanbul Belgrad Ormanı'na giden ve sonrasında kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları üçüncü gününde devam ederken ailenin bekleyişi sürüyor. Öte yandan gölette de çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in eşinden çarpıcı ifade: Bulunan eşyalar eşimin...

3 MİMAR ECE GÜNDÜR KAYIP!

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Belgrad Ormanı'nda geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çalışmalar üçüncü gününde devam ederken, ormanda bulunan bazı eşyaların Gürel'e ait olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in eşinden çarpıcı ifade: Bulunan eşyalar eşimin...

"BANA HABER VERMEDEN GELMİŞ"

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip eden Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Ara ara bilgilendiriliyoruz. Bulunan eşyalar eşime ait.

SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in eşinden çarpıcı ifade: Bulunan eşyalar eşimin...

Telefonla ilgili elimizde çok fazla bilgi yok. Eşim tek başına Belgrad Ormanı'na gelmezdi. En son 3-4 yıl önce birlikte gelmiştik. Bana haber vermeden çıkmış.

SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel’in eşinden çarpıcı ifade: Bulunan eşyalar eşimin...

Olay günü ben evde dinleniyordum. Eşim fotoğraf gönderdiği bir arkadaşıyla konuşmuş."