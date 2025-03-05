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SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşinden çarpıcı ifade: "Bulunan eşyalar eşimin..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:40
SON DAKİKA: Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'in eşinden çarpıcı ifade: "Bulunan eşyalar eşimin..."
SON DAKİKA: İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını olay yerinde takip eden eşi Sezer Gürel, "Bu eşyalar eşimin. Çünkü..." diyerek çarpıcı ifadelerde bulundu.