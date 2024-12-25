SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

Kazakistan'da yaşanan uçak kazası, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair bilgiler netleşmeye başladı. Resmi makamlar, detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü, yaralı ve ölü sayısı kaç? İşte, detaylar...