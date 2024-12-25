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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:53

SON DAKİKA: Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

Son dakika Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazada yaralı ve ölü sayısına ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, düşen uçakta 72 kişinin bulunduğu ve kurtarılan isimlerin de olduğu açıklandı. Peki, Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü?Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

Kazakistan'da yaşanan uçak kazası, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair bilgiler netleşmeye başladı. Resmi makamlar, detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü, yaralı ve ölü sayısı kaç? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

SON DAKİKA: KAZAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ!

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü.

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merkezi kuruldu.

SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?

KAZAKİSTAN UÇAK KAZASI YARALI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Düşen yolcu uçağında 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 6 kişinin kurtarıldığını ancak durumlarının ağır olduğunu aktardı.

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