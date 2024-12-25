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SON DAKİKA: Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
10:53
SON DAKİKA: Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü? Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?
Son dakika Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazada yaralı ve ölü sayısına ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, düşen uçakta 72 kişinin bulunduğu ve kurtarılan isimlerin de olduğu açıklandı. Peki, Kazakistan'da yolcu uçağı neden düştü?Kazakistan uçak kazası yaralı ve ölü sayısı kaç?